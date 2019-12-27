В феврале появится телеканал для временно оккупированных территорий

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Телеканал для временно оккупированных территорий будет создан в феврале 2020 года на базе телеканала UA|TV.

На первом этапе этот телеканал будет развлекательно-информационным и будет сочетать «лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание». Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук.

Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине, — подчеркнул Максимчук.

Также, по словам Максимчука, его ведомство вместе с МИД работает над формированием «стратегического пакета месседжей для оккупированных территорий».

Напомним, в начале июля этого года Национальный совет по телевидению и радиовещанию продлил лицензии для военного радио «Армия FM» и также других украиноязычных радиостанций и телеканалов, вещающих на временно оккупированные территории. В противном случае украинское вещание в регионе начали бы отключать уже в том же месяце.