Авиаэкспресс "Киев — Борисполь" будет обслуживать новый украинский поезд, фото — "Укрзализныця"

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На линию «Укрзализныци», которая соединяет Киев и аэропорт «Борисполь», запустили новый украинский поезд.

На маршруте экспресса теперь будет курсировать поезд с тремя вагонами, которым будет вмещать 170 посадочных мест, а с учетом всех пассажиров — 470 мест.

В «Укрзализныце» рассказали, что Kyiv Boryspil Express пользуется популярностью у пассажиров. Сегодня им воспользовался миллионный пассажир. Спрос на экспрессы в пиковые часы не удовлетворяют и сдвоенные поезда.

Это первый поезд в такой комплектации, мы его протестируем и примем решение о дальнейшей закупки таких экспрессов, — рассказал руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

Это предприятие и Министерство инфраструктуры изучают возможность электрификации участка до самого аэропорта для запуска электропоездов. В таком случае поезда, которые сейчас используют на маршруте до аэропорта, задействуют для перевозок в регионах. Вероятно, новый поезд запустят по маршруту Черновцы — Львов.

Новый дизель-поезд ДПКр-3 прошел испытания на участке Киев — Тернополь — Кременчуг. Его стоимость 177 млн ​​грн. Срок службы дизель-поезда составляет 40 лет. Поезд оборудован индивидуальными блоками кресел, столиками, розетками, мониторами.

Kyiv Boryspil Express осуществляет около 58 рейсов в сутки. Рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре 2019 года — 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно. «Укрзализныця» строит платформу для остановки экспресса на станции Выдубичи. Сейчас на пути поезда от железнодорожного вокзала до аэропорта «Борисполь» предусмотрена остановка на станции Дарница.