Дональд Трамп. Скриншот с фильма «Один дома 2»

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Ракурс

В Канаде национальная телекомпания CBC показала фильм «Один дома 2» без эпизода с Дональдом Трампом. Как известно, будущий президент США снялся в этой рождественской комедии, и на момент съемок являлся владельцем Plaza Hotel, в котором проходили съемки фильма.

Представитель телекомпании CBC Чак Томпсон заявил, что из фильма было вырезано восемь минут, чтобы освободить место для рекламы. Также Томпсон уточнил, что фильм был обрезан еще в 2014 году, и данное действие не было политически мотивированным, сообщает BBC.

Однако, сторонники Трампа подвергли телекомпанию критике. Сын президента США Дональд Трамп-младший в Twitter назвал решение канадской телекомпании «жалким».

Сам Трамп также оставил в Twitter пост, в котором жестко высказался в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Трамп заявил, что господину Трюдо не очень нравится, когда его заставляют платить взносы в НАТО и торговые пошлины.

Также Трамп заявил, что это был хороший фильм, а он в кадре был намного моложе.

Как ранее писал «Ракурс», Трамп во время встречи G7 настаивал на возвращении России в «Большую восьмерку». Однако, лишь премьер-министр Италии поддержал данную инициативу президента США. Остальные участники встречи, среди которых был и Трюдо, категорически отказались возвращать Россию в состав G8.