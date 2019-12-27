Обмен пленными: суд освободил из-под стражи подозреваемою в госизмене Дарью Мастикашеву

Дарью Мастикашеву готовят к обмену, фото: Владимир Рыбин

https://racurs.ua/n131392-obmen-plennymi-sud-osvobodil-iz-pod-straji-podozrevaemou-v-gosizmene-daru-mastikashevu.html

Ракурс

Красногвардейский райсуд Днепра освободил из-под стражи гражданку Украины Дарью Мастикашеву, которую подозревают в совершении государственной измены.

Она должна войти в списки будущего обмена пленными между Украиной, Россией и боевиками. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

Кроме того, был освобожден второй подозреваемый по этому делу — Александр Каратай.

Мастикашеву и Каратая подозревают в том, что они совершали действия, направленные на нанесение ущерба суверенитету и информационной безопасности Украины.

Так, по информации следствия в 2017 году они организовали выезд в РФ бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. По мнению обвинения, на самом деле ветераны должны были использоваться в срежиссированных российскими спецслужбами диверсиях.

Мастикашеву, которая проживала в Москве, задержали в августе 2017 года, когда она приехала в Днепропетровскую область к матери и сыну.

Защита Мастикашевои обвинения в госизмене отвергала. Ее адвокат утверждал, что его подзащитная якобы пытали во время следствия. В СБУ эти обвинения опровергали.

Напомним, вчера суд освободил под личное обязательство четырех участников захвата Мариупольского УВД в 2014 году. Их также готовят к обмену.