Погода. Фото: Типичная Александрия

https://racurs.ua/n131391-pogoda-v-ukraine-na-28-dekabrya-v-zapadnyh-oblastyah-silnyy-sneg-i-meteli-na-dorogah-gololedica.html

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Погода в Украине 28 декабря будет холодной и снежной. В западных областях пройдут сильные снегопады, в Карпатах возможны метели. На дорогах ожидается гололед. Пресс-служба «Автодора» предупреждает о возможных нарушениях движения транспорта на некоторых участках дорог.

Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Волынскую, Ровненскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области засыплет снегом, высота снежного покрова может достигать 10−15 см. В Карпатах возможны сильные метели с порывами ветра до 15−20 м/с. Высота снежного покрова может достигать 20−30 см. Температура в течение суток будет колебаться от 1° тепла до 3° мороза, сообщает Гидрометцентр.

В Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях пройдет мокрый снег с дождем. В течение суток столбик термометра будет находиться в пределах от 0° до 2° тепла. Ветер северо-восточный 7−12 м/с.

В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях днем пройдут дожди, а ночью ожидается мокрый снег. Дневная температура 2−4° тепла, ночью — от 0° до 2° тепла.

В Киеве на протяжении суток будет идти мокрый снег, температура будет колебаться от 0° до 2° тепла. Ветер преимущественно северо-западный 7−12 м/с. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 декабря прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидаются вечером и ночью.