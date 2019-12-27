Погода. Фото: Типова Олександрія

https://racurs.ua/ua/n131391-pogoda-v-ukrayini-na-28-grudnya-u-zahidnyh-oblastyah-sylnyy-snig-ta-hurtovyny-na-dorogah.html

Ракурс

Погода в Україні 28 грудня буде холодною та сніжною. У західних областях пройдуть сильні снігопади, у Карпатах можливі хуртовини. На дорогах очікується ожеледиця. Прес-служба «Автодору» попереджає про можливі порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг.

Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку і Житомирську області засипле снігом, висота сніжного покриву може досягати 10−15 см. У Карпатах можливі сильні хуртовини з поривами вітру до 15−20 м/с. Висота снігового покриву може досягати 20−30 см. Температура протягом доби коливатиметься від 1° тепла до 3° морозу, повідомляє Гідрометцентр.

У Чернігівській, Київській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях пройде мокрий сніг із дощем. Протягом доби стовпчик термометра буде перебувати в межах від 0° до 2° тепла. Вітер північно-східний 7−12 м/с.

У Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях вдень пройдуть дощі, а вночі очікується мокрий сніг. Денна температура 2−4° тепла, вночі — від 0° до 2° тепла.

У Києві протягом доби йтиме мокрий сніг, температура коливатиметься від 0° до 2° тепла. Вітер переважно північно-західний 7−12 м/с. Водіям рекомендується бути обережними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 грудня прогнозується відносно спокійна. Невеликі обурення очікуються увечері та вночі.