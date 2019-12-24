Прогноз погоди на Новий рік дали українські синоптики. Фото: nashkiev.ua

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Погода в Україні на Новий рік очікується без снігу та морозів.

У середу, 1 січня, синоптики прогнозують відлигу, а стовпчики термометрів покажуть від 0° до 4° вище нуля. Про це 24 грудня повідомила провідний синоптик українського Гідрометцентру Наталя Голиня, передають УНН.

При цьому в найближчі кілька днів очікуються похолодання та морози.

За інформацією синоптиків, найближчі три доби очікується тепла погода з температурою 2−8° тепла. Так, 25 та 26 грудня очікуються невеликі, місцями помірні дощі, у західних областях з мокрим снігом. У п’ятницю, 27 грудня, прогнозують невеликий сніг, а в південних та східних регіонах очікується невеликий дощ із мокрим снігом.

Потім очікується зниження температури до 0−5° нижче нуля. Прохолодна погода утримається до 30 грудня. А 31 грудня та 1 січня знову потепліє до 4° вище нуля за Цельсієм.

Нагадаємо, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликали водіїв у Івано-Франківській та Закарпатській областях бути обережними на автошляхах. У цих регіонах обмежили рух транспорту через погіршення погодних умов.