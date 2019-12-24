Прогноз погоды на Новый год дали украинские синоптики. Фото: nashkiev.ua

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Погода в Украине на Новый год ожидается без снега и морозов.

В среду, 1 января, синоптики прогнозируют оттепель, а столбики термометров покажут от 0° до 4° выше нуля. Об этом 24 декабря сообщила ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голыня, передают УНН.

При этом ближайшие несколько дней ожидаются похолодание и морозы.

По информации синоптиков, ближайшие трое суток ожидается теплая погода с температурой 2−8° тепла. Так, 25 и 26 декабря ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом. В пятницу, 27 декабря, прогнозируют небольшой снег, а в южных и восточных регионах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

Затем ожидается снижение температуры до 0−5° ниже нуля. Прохладная погода сохранится до 30 декабря. А 31 декабря и 1 января снова потеплеет до 4° выше нуля по Цельсию.

Напомним, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призвали водителей в Ивано-Франковской и Закарпатской областях быть осторожными на автодорогах. В этих регионах ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий.