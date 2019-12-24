В Украине в двух областях ограничили движение транспорта из-за непогоды, фото: needpix

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Ракурс

В Украине ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях водителей призвали быть осторожными на дорогах. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

На территории Ивано-Франковской области временно ограничили движение на Вышковском перевале на трассе Долина-Хуст (Р-21) и трассе Мукачево-Львов (Н-09). Соответствующие нормы начали действовать с 2.00 24 декабря.

В Закарпатской области также затруднено движение транспортных средств. В Кривопильском, Арбанськом, Буковецком, Торунском и Латирском перевалах. Ограничено движение и на трассах Киев-Чоп (Н-06), Мукачево-Львов (Н-09), Долина-Хуст (Р-21) и Татаров-Каменец-Подольский (Р-24).

По данным Гидрометцентра, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидаются мокрый снег, метели и гололедица, порывы ветра 15−20 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды. Синоптики заявляли, что на дорогах Карпатского региона местами зафиксируют прекращение движения транспорта.