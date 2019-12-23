Погода в Украине. Фото: Типичная Александрия

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Погода 23 и 24 декабря ухудшится в западных областях Украины.

В течение ближайших двух дней ожидаются значительные дожди. Порывы ветра в Карпатах будут достигать 15−20 м/с, а на высокогорье — 25−28 м/с. В Карпатах прогнозируется существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Кроме того, Гидрометцентр сообщил об изменении гидрологической ситуации на водоемах. Так, сегодня на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды:

на большинстве рек на 0.5−1.5 м, без негативных последствий;

на реке Тиса и в нижних течениях большинства притоков на 1.0−2.0 м, без негативных последствий;

в нижних течениях рек Латорица и Стара — 2.0−2.5 м, с начальным выходом воды на заводь;

в нижнем течении реки Боржава — 2.5−3.0 м, с начальным выходом воды на заводь.

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня почти по всей территории Украины ожидаются дожди и мокрый снег. Не ожидают осадков только на территории восточных областей.