Погода в Україні. Фото: Типова Олександрія

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Погода 23 та 24 грудня погіршиться у західних областях України.

Впродовж найближчих двох днів очікуються значні дощі. Пориви вітру в Карпатах сягатимуть 15−20 м/с, а на високогір’ї — 25−28 м/с. У Карпатах прогнозується суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Крім того, Гідрометцентр повідомив про зміну гідрологічної ситуації на водоймах. Так, сьогодні на рiчках Закарпаття очікуються пiдвищення рiвнiв води:

на бiльшостi рiчок на 0.5−1.5 м, без негативних наслідків;

на річці Тиса та в нижнiх течiях бiльшостi притокiв на 1.0−2.0 м, без негативних наслідків;

в нижнiх течiях рiчок Латориця та Стара — 2.0−2.5 м, з початковим виходом води на заплаву;

в нижнiй течiї річки Боржава — 2.5−3.0 м, з початковим виходом води на заплаву.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні майже по всій території України очікуються дощі та мокрий сніг. Не очікують опадів тільки на території східних областей.