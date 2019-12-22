Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні на 23 грудня: українців попереджають про дощі, фото: pixabay

Погода в Україні на 23 грудня: українців попереджають про дощі (КАРТА)

22 гру 2019, 13:40
999

Погода в Україні 23 грудня погіршиться.

Майже по всій території країни пройдуть дощі і мокрий сніг. Про це повідомляють у Гідрометцентрі.

В західних областях очікуються значні дощі. В Карпатах пройде мокрий сніг, пориви вітру 15−20 м/с, на високогір’ї 25−28 м/с. Погода може привести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

В центральних та північних регіонах також буде дощ. Не очікують опадів тільки на території східних областей. На півдні найтепліше — до 11−13 градусів, але з опадами.

Погода в Україні на 23 грудня: українців попереджають про дощі, фото: гідрометцентр

В столиці України геомагнітна активність залишатиметься низькою. Відповідний індекс не перевищуватиме 2 пунктів у вечірній час доби.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій рекомендують громадянам у період ускладнення погодних умов утриматись від поїздок на далекі відстані. Рятувальники закликають всіх автовласників дотримуватись Правил дорожнього руху.

Погода в Україні на 23 грудня: українців попереджають про дощі, фото: гісметео

Раніше сніговий шторм «Фінлі» став причиною загибелі 12 людей. На Середньому Заході США стихія завдала найбільшої шкоди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше