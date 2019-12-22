Погода в Україні на 23 грудня: українців попереджають про дощі, фото: pixabay

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Погода в Україні 23 грудня погіршиться.

Майже по всій території країни пройдуть дощі і мокрий сніг. Про це повідомляють у Гідрометцентрі.

В західних областях очікуються значні дощі. В Карпатах пройде мокрий сніг, пориви вітру 15−20 м/с, на високогір’ї 25−28 м/с. Погода може привести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

В центральних та північних регіонах також буде дощ. Не очікують опадів тільки на території східних областей. На півдні найтепліше — до 11−13 градусів, але з опадами.

В столиці України геомагнітна активність залишатиметься низькою. Відповідний індекс не перевищуватиме 2 пунктів у вечірній час доби.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій рекомендують громадянам у період ускладнення погодних умов утриматись від поїздок на далекі відстані. Рятувальники закликають всіх автовласників дотримуватись Правил дорожнього руху.

Раніше сніговий шторм «Фінлі» став причиною загибелі 12 людей. На Середньому Заході США стихія завдала найбільшої шкоди.