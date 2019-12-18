Сніговий шторм у США: на Середньому Заході загинули 12 людей, фото: Ellsworth Air Force Base

https://racurs.ua/ua/n131023-snigovyy-shtorm-u-ssha-na-serednomu-zahodi-zagynuly-12-ludey-foto-video.html

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Сніговий шторм «Фінлі» став причиною загибелі 12 людей.

На Середньому Заході США стихія завдала найбільшої шкоди. Про це повідомляє The Weather Channel.

Внаслідок шторму серйозно ускладнено рух у деяких штатах. На засніжених трасах сталася велика кількість аварій.

Відомо про 12 загиблих. Це мешканці Небраски, Міссурі, Індіани і Канзасу. На території штатів зафіксовано найбільші збитки.

Співробітники екстрених служб працюють на найбільш проблемних ділянках. В гірських районах продовжуються пошуки людей, які могли зникнути під час стихії. Для проведення операції задіяли рятувальників та велику кількість техніки.

Раніше на Філіппінах через тайфун «Каммурі» евакуювали близько 200 тис. людей. Метеорологи заявили, що в епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягала 240 км за годину.