На Філіппінах через тайфун «Каммурі» евакуювали близько 200 тис. людей, фото: pixabay

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Евакуація людей на Філіппінах відбулась через тайфун «Каммурі».

Близько 200 тис. мешканців змушені покинути свої домівки. Про це повідомило BBC.

Метеорологи заявили, що в епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 км за годину. «Каммурі» став причиною потужних зсувів ґрунту. Найбільше постраждали центральні райони Філіппін, а також південне узбережжя острова Лусон.

Супутникові знімки демонструють, що «Каммурі» виглядає більшим за весь архіпелаг Філіппін. Він включає 7 641 островів площею близько 300 тис. км². Прогнозується, що тайфун посилиться до рівня урагану 3 категорії.

В аеропортах країни скасовують авіарейси. Філіппінська авіакомпанія Cebu Pacific скасувала ряд польотів. На 12 годин було зупинено роботу міжнародного аеропорту в столиці країни Манілі.

Такі стихійні явища часто фіксуються на території Філіппін. Щороку громадяни країни страждають від 20 тайфунів.

Нагадаємо, у жовтні в Японії зафіксовано тайфун «Хагібіс». Внаслідок стихії загинуло близько 80 людей, було пошкоджено більше 57 тис. будинків.