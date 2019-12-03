На Филиппинах из-за тайфуна «Каммури» эвакуировали около 200 тыс. человек, фото: pixabay

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Эвакуация людей на Филиппинах организована из-за тайфуна «Каммури».

Около 200 тыс. жителей вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает BBC.

Метеорологи заявили, что в эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 240 км в час. «Каммури» стал причиной мощных оползней. Больше всего пострадали центральные районы Филиппин, а также южное побережье острова Лусон.

Спутниковые снимки показывают, что «Каммури» выглядит крупнее всего архипелага Филиппин. Он включает 7641 островов площадью около 300 тыс. км. Прогнозируется, что тайфун усилится до уровня урагана 3 категории.

В аэропортах страны отменяют авиарейсы. Филиппинская авиакомпания Cebu Pacific отменила ряд полетов. На 12 часов была остановлена работа международного аэропорта в столице страны Маниле.

Такие стихийные явления часто фиксируются на территории Филиппин. Ежегодно в стране происходит от 20 тайфунов.

Напомним, в октябре в Японии зафиксировано тайфун «Хагибис». В результате стихии погибли около 80 человек, было повреждено более 57 тыс. домов.