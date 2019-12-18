Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в Криму, фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n131022-genasambleya-oon-uhvalyla-rezoluciu-pro-zahyst-prav-ludyny-v-krymu.html

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Генасамблея ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму.

«За» проголосували 65 країн, «проти» — 23. Співавторами документу стали 38 держав.

Ключові положення резолюції:

Вимога до Росії припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму;

Засудження масових затримань російськими силовиками активістів;

Засудження практики призову чоловіків на службу в російську армію;

Вимога припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлення думки;

Негайне звільнення всіх незаконно затриманих громадян України та повернення на Батьківщину.

Нагадаємо, у листопаді Міністерство закордонних справ України висловило протест через затримання 45 кримських татар силовиками РФ. Громадяни влаштували мирну акцію на підтримку співвітчизників, яким російські суди оголосили вироки за нібито участь у терористичній організації Хізб ут-Тахрір.