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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в Криму, фото: flickr

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в Криму

18 гру 2019, 19:48
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Генасамблея ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму.

«За» проголосували 65 країн, «проти» — 23. Співавторами документу стали 38 держав.

Ключові положення резолюції:

  • Вимога до Росії припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму;
  • Засудження масових затримань російськими силовиками активістів;
  • Засудження практики призову чоловіків на службу в російську армію;
  • Вимога припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлення думки;
  • Негайне звільнення всіх незаконно затриманих громадян України та повернення на Батьківщину.

Нагадаємо, у листопаді Міністерство закордонних справ України висловило протест через затримання 45 кримських татар силовиками РФ. Громадяни влаштували мирну акцію на підтримку співвітчизників, яким російські суди оголосили вироки за нібито участь у терористичній організації Хізб ут-Тахрір.

Джерело: Ракурс


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