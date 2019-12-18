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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в Криму, фото: flickr
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в Кримуhttps://racurs.ua/ua/n131022-genasambleya-oon-uhvalyla-rezoluciu-pro-zahyst-prav-ludyny-v-krymu.htmlРакурс
Генасамблея ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму.
«За» проголосували 65 країн, «проти» — 23. Співавторами документу стали 38 держав.
Ключові положення резолюції:
- Вимога до Росії припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму;
- Засудження масових затримань російськими силовиками активістів;
- Засудження практики призову чоловіків на службу в російську армію;
- Вимога припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлення думки;
- Негайне звільнення всіх незаконно затриманих громадян України та повернення на Батьківщину.
Нагадаємо, у листопаді Міністерство закордонних справ України висловило протест через затримання 45 кримських татар силовиками РФ. Громадяни влаштували мирну акцію на підтримку співвітчизників, яким російські суди оголосили вироки за нібито участь у терористичній організації Хізб ут-Тахрір.
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