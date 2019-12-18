У Києві затримано квартирних крадіїв, фото: pxhere

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Крадіжки квартир у Києві розслідує поліція.

В Подільскому районі столиці затримано двох злодіїв. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

З’ясувалось, що вони зламали замок вхідних дверей та проникли у квартиру, викрали майно господарів. Після цього правопорушники на автомобілі намагались зникнути з місця злочину, але співробітники правоохоронних органів їх затримали. Затримання відбулось на столичному Подолі.

Під час обшуку транспортного засобу було вилучено вилучили речові докази, а також речі, які зловмисники вкрали з квартири — ювелірні вироби, телефон, планшет, гроші. Вилучено знаряддя вчинення злочину.

Фігурантами виявились 34-річний місцевий мешканець та 42-річний кримчанин. Останній раніше судимий.

Справу розслідуватимуть за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше в Києві поліція затримала підозрюваних у підриві відділення «Ощадбанку». Злочин було скоєно 30 листопада на вулиці Ентузіастів.