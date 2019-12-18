В Киеве задержали квартирных воров, фото: pxhere

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Кражи квартир в Киеве расследует полиция.

В Подольском районе столицы задержали двух воров. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Выяснилось, что они сломали замок входной двери и проникли в квартиру, похитили имущество хозяев. После этого преступники на автомобиле пытались скрыться с места преступления, но сотрудники правоохранительных органов их задержали. Задержание произошло на столичном Подоле.

Во время обыска транспортного средства были изъяты вещественные доказательства, а также вещи, которые злоумышленники украли из квартиры — ювелирные изделия, телефон, планшет, деньги. Изъято орудие совершения преступления.

Фигурантами оказались 34-летний местный житель и 42-летний крымчанин. Последний ранее судим.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве полиция задержала подозреваемых в подрыве отделения «Ощадбанка». Преступление было совершено 30 ноября на улице Энтузиастов.