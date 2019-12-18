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Институт уголовных проступков введут в Украине в 2020 году, фото: instagram

Институт уголовных проступков введут в Украине в 2020 году

18 дек 2019, 18:58
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Институт уголовных проступков планируют запустить с 1 июля 2020 года.

Закон об отсрочке одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

На портале украинского парламента отмечается о последнем этапе прохождения законопроекта. Он возвращен с подписью от президента.

Официальный запуск запланирован на июль 2020 года. К этому времени все необходимые моменты должны быть согласованы.

Как известно, парламент поддержал за основу и в целом закон об отсрочке введения института уголовных проступков. За законопроект проголосовали 328 нардепов.

Ранее Верховная Рада предлагала отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. Комитет рекомендовал отложить введение в действие законопроекта до 1 января 2021 года.

Источник: Ракурс


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