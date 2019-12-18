Інститут кримінальних проступків введуть в Україні у 2020 році, фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n131020-instytut-kryminalnyh-prostupkiv-vvedut-v-ukrayini-u-2020-roci.html

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Інститут кримінальних проступків планують запустити з 1 липня 2020 року.

Закон про відтермінування схвалив президент України Володимир Зеленський. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

На порталі українського парламенту зазначається про останній етап проходження законопроекту. Його повернуто з підписом від президента.

Офіційний запуск заплановано на липень 2020 року. До цього часу усі необхідні моменти мають бути узгоджені.

Як відомо, парламент підтримав за основу і в цілому закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. За законопроект проголосували 328 нардепів.

Раніше Верховна Рада пропонувала відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Комітет рекомендував відкласти введення у дію законопроекту до 1 січня 2021 року.