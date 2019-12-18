Юрій Луценко. Фото: Аргумент

https://racurs.ua/ua/n131019-lucenko-vidsvyatkuvav-uviley-u-kompaniyi-prokuroriv-u-restorani-pidozruvanogo-u-korupciyi-foto.html

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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко свій 55-річний ювілей вирішив відсвяткувати в італійському ресторані Vino e Cucina, який розташований у центрі Києва. Заклад повністю надали VIP-клієнту і закрили для інших відвідувачів, що є винятком з правил.

Власником даного ресторану є Михайло Бейлін, який займав посаду радника глави АП Бориса Ложкіна. На даний час НАБУ і САП підозрюють Бейліна у причетності до корупційної схеми на «Укрзалізниці», збиток від якої оцінюється в 20 млн грн, повідомляє програма «Схеми: корупція в деталях» у Facebook.

Серед гостей були помічені кілька колишніх підлеглих генпрокурора, деякі з них досі продовжують працювати в прокуратурі.

Журналісти помітили серед гостей екс-прокурора Києва Романа Говду, екс-керівника Генінспекціі Генпрокуратури Володимира Уварова, колишнього начальника управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях ГПУ В’ячеслава Свірця, екс-начальника департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури Костянтина Моргуна.

Також в компанії гостей помічений екс-начальник департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах ГПУ Сергій Тимченко. Серед гостей також перебував Валерій Романов, який аж до вересня 2019 року обіймав посаду прокурора Запорізької області, а в листопаді став начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області.

Гостей на ювілеї Луценка було набагато більше, але багатьох із них журналістам не вдалося ідентифікувати.