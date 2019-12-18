СБУ виявила зловживання у кількох департаментах КМДА, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n131018-sbu-vyyavyla-zlovjyvannya-u-kilkoh-departamentah-kmda.html

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Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Зафіксовано зловживання у кількох департаментах. Про це повідомили представники Громадського руху ЧЕСНО.

Факти порушень викрито у Департаменті з питань Державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, Департаменті містобудування та архітектури, а також Департаменті ДАБІ.

Заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп слідкує за розподілом обов’язків діяльність згаданих департаментів. Він є фігурантом кількох антикорупційних розслідувань.

Обшуки у ще декількох департаментах тривають. Назви СБУ не розголошує. Готуються підозри про вчинення злочину.

Раніше СБУ завела справу на депутата РФ Олексія Журавльова через візит у місто Золоте. Представник російської Держдуми прибув на місце розведення військових підрозділів.