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СБУ выявила злоупотребления в нескольких департаментах КГГА, фото СБУ
СБУ выявила злоупотребления в нескольких департаментах КГГАhttps://racurs.ua/n131018-sbu-vyyavila-zloupotrebleniya-v-neskolkih-departamentah-kgga.htmlРакурс
Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Зафиксированы злоупотребления в нескольких департаментах. Об этом сообщили представители Общественного движения ЧЕСТНО.
Факты нарушений были в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, Департаменте градостроительства и архитектуры, а также Департаменте ГАСИ.
Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп следит за распределением обязанностей деятельность упомянутых департаментов. Он является фигурантом нескольких антикоррупционных расследований.
Обыски в еще нескольких департаментах продолжаются. Названия СБУ не разглашает. Готовятся подозрения о совершении преступления.
Ранее СБУ завела дело на депутата РФ Алексея Журавлева из-за визита в город Золотое. Представитель российской Госдумы прибыл на место разведения военных подразделений.
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