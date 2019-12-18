СБУ выявила злоупотребления в нескольких департаментах КГГА, фото СБУ

https://racurs.ua/n131018-sbu-vyyavila-zloupotrebleniya-v-neskolkih-departamentah-kgga.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Зафиксированы злоупотребления в нескольких департаментах. Об этом сообщили представители Общественного движения ЧЕСТНО.

Факты нарушений были в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, Департаменте градостроительства и архитектуры, а также Департаменте ГАСИ.

Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп следит за распределением обязанностей деятельность упомянутых департаментов. Он является фигурантом нескольких антикоррупционных расследований.

Обыски в еще нескольких департаментах продолжаются. Названия СБУ не разглашает. Готовятся подозрения о совершении преступления.

Ранее СБУ завела дело на депутата РФ Алексея Журавлева из-за визита в город Золотое. Представитель российской Госдумы прибыл на место разведения военных подразделений.