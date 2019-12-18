Денег нет: Зеленский рассказал о возможности повышения пенсий, фото: facebook

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Ракурс

Повышение пенсий в Украине пока не планируется.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что денег на выплаты нет. Офис президента в Telegram-канале опубликовал видео его встречи с жителями села Красная Слободка в Киевской области.

По словам главы государства, повышение будет происходить постепенно. Конкретный механизм реализации инициативы он не назвал. Зеленский ждет от правительства предложений по реализации увеличения выплат.

Украинский лидер ответил на вопросы местного пенсионера. Гражданин отметил, что вынужден работать, так как его пенсия составляет 2,5 тыс. грн.

Увеличим, но дайте время, — заявил чиновник.

Ранее Зеленский рассказал, кому повысят пенсии в первую очередь. По словам президента, вначале пенсии увеличат для категории украинцев, которым исполнилось 80 лет.