Смета Верховной Рады на 2019 год: сколько тратят на каждого нардепа / Фото: narodna-pravda.ua

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Верховная Рада во время сегодняшнего пленарного заседания приняла смету на 2019 год. Соответствующий проект постановления № 2614 объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Нардепы поддержали в целом 324 голосами «за» смету Рады на текущий год. С документом парламентариев ознакомил председатель комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко, сообщает пресс-служба ВР.

Необходимость принятия такого решения в Раде объяснили тем, что нардепы предыдущего созыва не утвердили соответствующий документ на 2019 год.

В частности, сегодня были утверждены следующие месячные нормы расходов на одного народного избранника: свыше 20150 грн — на компенсацию стоимости жилья в зависимости от количества дней в месяце, 7500 грн — на компенсацию стоимости проезда Украиной, 489 грн — на городские и междугородные телефонные разговоры. Также нардепам выделили средства на обеспечение автотранспортом в пределах Киева, канцелярские принадлежности и расходы, связанные с организацией и проведением встреч с избирателями.

Объемы расходов общего фонда по бюджетной программе 0111010 «Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады» составили в соответствии с проектом сметы ВР на 2019 год свыше 1 млрд грн.