Ангела Меркель. Фото: Утро

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Газовые переговоры между Украиной и РФ могут сильно осложниться из-за введения новых санкций США относительно компаний, занимающихся строительством «Северного потока-2».

Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду, отвечая на вопросы в бундестаге, сообщает «Интерфакс-Украина».

Меркель отметила, что переговоры о транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины проходят обнадеживающе, но введение США новых санкций может отрицательно отразиться на данном процессе.

Также Меркель отметила, что Украину нельзя лишать транзитных сборов, ведь от них зависит наполнение бюджета страны. Канцлер Германии считает, что позиция США относительно введения санкций по «Северному потоку-2» может сыграть не в пользу Украины.

Как известно, «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность данного газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

Во вторник, 17 декабря, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год, который также включает положение о санкциях в отношении компаний, занимающихся строительством «Северного потока-2».