САП подозревает экс-нардепа в получении незаконной компенсации за жилье. Фото: anticor.info

https://racurs.ua/n131014-antikorrupcionnaya-prokuratura-podozrevaet-eks-nardepa-v-poluchenii-nezakonnoy-kompensacii-za-jile.html

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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Антикоррупционное бюро 18 декабря сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины.

Правоохранители установили, что парламентарий незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья. Оказалось, что политик имел квартиру в Киеве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба САП.

Выяснилось, что народный депутат получил в наследство квартиру, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Ему из госбюджета уплатили 361,5 тыс. грн компенсаций.

Сейчас бывшему избраннику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, — отметили в прокуратуре.

Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что речь идет об экс-нардепе из фракции «Блок Петра Порошенко» Руслане Сольваре.

Напомним, что нардеп от «Слуги народа» Руслан Стефанчук недавно попал в скандал, когда СМИ узнали о компенсации, которую он получает за служебное жилье. Компенсацию за жилье получили 120 депутатов. В перечне был и первый вице-спикер. В его декларации за 2018 год указывалось, что Стефанчуки проживали в квартире, принадлежащей Татьяне Ситарук — тезке его тещи.