Правительство готовит закон об оценке земель, фото: pixnio

https://racurs.ua/n131013-pravitelstvo-gotovit-zakon-ob-ocenke-zemel.html

Ракурс

Закон об оценке земель разрабатывает украинское правительство.

Законопроект внесут в Верховную Раду в первом квартале 2020 года. Об этом «РБК-Украина» сообщил председатель Госокадастра Денис Башлык.

В ведомстве продолжается работа над законопроектом. Ожидается, что им будут вноситься изменения в закон об оценке земель.

Башлык рассказал, что законопроект может быть рассмотрен как до, так и после открытия рынка земли. В следующем году текст законопроекта обнародуют для обсуждения.

Мы должны перейти к рыночной стоимости земли, как есть во всем мире, — заявил чиновник.

Руководитель Госгеокадастра добавил, что ни одна из существующих видов оценки сегодня не отражает реальной картины. Ситуацию, по его мнению, нужно менять.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га. По словам политика, после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка.