Уряд готує закон про оцінку земель, фото: pixnio

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Закон про оцінку земель розробляє український уряд.

Законопроект внесуть в Верховну Раду в першому кварталі 2020 року. Про це «РБК-Україна» повідомив голова Держгеокадастру Денис Башлик.

В Держгеокадастрі триває робота над напрацюванням законопроекту. Очікується, що ним будуть вноситись зміни до закону про оцінку земель.

Башлик розповів, що законопроект можуть розглянути як до, так і після відкриття ринку землі. Наступного року текст законопроекту оприлюднять для обговорення.

Ми маємо перейти до ринкової вартості землі, як є в усьому світі, — заявив чиновник.

Керівник Держгеокадастру додав, що жодна з існуючих видів оцінки сьогодні не відображає реальної картини. Ситуацію, на його думку, потрібно змінювати.

Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тис. га. За словами політика, після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.