САП підозрює екс-нардепа в отриманні незаконної компенсації за житло. Фото: anticor.info

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Антикорупційне бюро 18 грудня повідомили про підозру колишньому народному депутату України.

Правоохоронці встановили, що парламентар незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла. Виявилося, що політик мав квартиру в Києві. Про це сьогодні повідомила прес-служба САП.

З’ясувалося, що народний депутат отримав у спадщину квартиру, проте приховав цей факт і не відмовився від компенсації за житло. Йому з держбюджету сплатили 361,5 тис. грн компенсацій.

Наразі колишньому обранцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, — зазначили в прокуратурі.

Агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело повідомило, що йдеться про екс-нардепа з фракції «Блок Петра Порошенка» Руслана Сольвара.

Нагадаємо, що нардеп від «Слуги народу» Руслан Стефанчук нещодавно потрапив у скандал, коли ЗМІ дізналися про компенсації, які він отримує за службове житло. Компенсацію за житло отримали 120 депутатів. У переліку був і перший віце-спікер. У його декларації за 2018 рік вказувалося, що Стефанчуки проживали у квартирі, що належить Тетяні Ситарук — тезці його тещі.