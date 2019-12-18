Ангела Меркель. Фото: Ранок

https://racurs.ua/ua/n131015-merkel-sankciyi-ssha-mojut-uskladnyty-gazovi-peregovory-mij-ukrayinou-i-rf.html

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Газові переговори між Україною і РФ можуть сильно ускладнитися через введення нових санкцій США щодо компаній, щозаймаються будівництвом «Північного потоку-2».

Таку думку висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель у середу, відповідаючи на питання в бундестазі, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Меркель зазначила, що переговори про транспортування російського газу до Європи через територію України проходять обнадійливо, але введення США нових санкцій може негативно вплинути на даний процес.

Також Меркель відзначила, що Україну неможна позбавляти транзитних зборів, адже від них залежить наповнення бюджету країни. Канцлер Німеччини вважає, що позиція США щодо введення санкцій по «Північному потоку-2» може зіграти не на користь України.

Як відомо, «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Потужність даного газопроводу складе 55 млрд кубометрів газу на рік.

У вівторок, 17 грудня, Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на 2020 рік, який також включає положення про санкції щодо компаній, що займаються будівництвом «Північного потоку-2».