Кошторис Верховної Ради на 2019 рік: скільки витрачають на кожного нардепа / Фото: narodna-pravda.ua

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Верховна Рада під час сьогоднішнього пленарного засідання ухвалила кошторис на 2019 рік. Відповідний проект постанови № 2614 оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нардепи підтримали в цілому 324 голосами «за» кошторис Ради на поточний рік.

З кошторисом парламентарів ознайомив голова комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Кальченко, інформує прес-служба ВР.

Необхідність прийняття такого рішення у Раді пояснили тим, що нардепи попереднього скликання не затвердили відповідний документ на 2019 рік.

Зокрема, сьогодні були затверджені такі місячні норми витрат на одного народного обранця: понад 20150 грн — на компенсацію вартості житла залежно від кількості днів у місяці, 7500 грн — на компенсацію вартості проїзду Україною, 489 грн — на міські та міжміські телефонні розмови. Також нардепам виділили кошти на забезпечення автотранспортом у межах Києва, канцелярське приладдя та на витрати, пов’язані з організацією та проведенням зустрічей з виборцями.

Обсяги видатків загального фонду за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради» складають відповідно до проекту кошторису ВР на 2019 рік понад 1 млрд грн.