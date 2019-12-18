Грошей немає: Зеленський розповів про можливість підвищення пенсій, фото: facebook

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Ракурс

Підвищення пенсій в Україні поки не планується.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що грошей на зростання виплат немає. Офіс президента в Telegram-каналі опублікував відео його зустрічі з жителями села Красна Слобідка в Київській області.

За словами глави держави, підвищення відбуватиметься поступово. Конкретний механізм втілення ініціативи він не назвав. Зеленський чекає від уряду пропозицій щодо реалізації збільшення виплат.

Український лідер відповів на питання місцевого пенсіонера. Громадянин зазначив, що змушений працювати, так як його пенсія становить 2,5 тис. грн.

Збільшимо, але дайте час, — заявив чиновник.

Раніше Зеленський розповів, кому підвищать пенсії у першу чергу. За словами президента спочатку пенсії збільшать для категорії українців, яким виповнилося 80 років.