Юрий Луценко. Фото: Аргумент

https://racurs.ua/n131019-lucenko-otprazdnoval-ubiley-v-kompanii-prokurorov-v-restorane-podozrevaemogo-v-korrupcii-foto.html

Ракурс

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко свой 55-летний юбилей решил отметить в итальянском ресторане Vino e Cucina, который расположен в центре Киева. Заведение полностью предоставили VIP-клиенту и закрыли для других посетителей, что является исключением из правил.

Владельцем данного ресторана является Михаил Бейлин, который занимал должность советника главы АП Бориса Ложкина. В настоящее время НАБУ и САП подозревают Бейлина в причастности к коррупционной схеме на «Укрзализныце», ущерб от которой оценивается в 20 млн грн, сообщает программа «Схемы: коррупция в деталях» в Facebook.

Среди гостей были замечены несколько бывших подчиненных генпрокурора, некоторые из них до сих пор продолжают работать в прокуратуре.

Журналисты заметили среди гостей экс-прокурора Киева Романа Говду, экс-руководителя Генинспекции Генпрокуратуры Владимира Уварова, бывшего начальника управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслава Свирца, экс-начальника департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константина Моргуна.

Также в компании гостей замечен экс-начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко. Среди гостей также находился Валерий Романов, который вплоть до сентября 2019 года занимал должность прокурора Запорожской области, а в ноябре стал начальником отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

Гостей на юбилее Луценко было намного больше, но многих из них журналистам не удалось идентифицировать.