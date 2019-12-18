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Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму, фото: flickr

Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму

18 дек 2019, 19:48
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

«За» проголосовали 65 стран, «против» — 23. Соавторами документа стали 38 стран.

Ключевые положения резолюции:

  • Требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму;
  • Осуждение массовых задержаний российскими силовиками активистов;
  • Осуждение практики призыва мужчин на службу в армию РФ;
  • Требование прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за выражение мнения;
  • Немедленное освобождение всех незаконно задержанных граждан Украины и их возвращение на Родину.

Напомним, в ноябре Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за задержания 45 крымских татар силовиками РФ. Граждане устроили мирную акцию поддержки соотечественников, которым российские суды объявили приговоры за якобы участие в террористической организации Хизб ут-Тахрир.

Источник: Ракурс


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