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Снежный шторм в США: на Среднем Западе погибли 12 человек, фото: Ellsworth Air Force Base

Снежный шторм в США: на Среднем Западе погибли 12 человек (ФОТО)

18 дек 2019, 20:14
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Снежный шторм «Финли» стал причиной гибели 12 человек.

На Среднем Западе США стихия нанесла наибольший ущерб. Об этом сообщает The Weather Channel.

В результате шторма серьезно затруднено движение в некоторых штатах. На заснеженных трассах произошло большое количество аварий.

Снежный шторм в США: на Среднем Западе погибли 12 человек, фото: The Weather Channel

Снежный шторм в США: на Среднем Западе погибли 12 человек, фото: The Weather Channel

Известно о 12 погибших. Это жители Небраски, Миссури, Индианы и Канзаса. На территории штатов зафиксировано наибольшие убытки.

Сотрудники экстренных служб работают на наиболее проблемных участках. В горных районах продолжаются поиски людей, которые могли исчезнуть во время стихии. Для операции задействовали спасателей и большое количество техники.

Ранее на Филиппинах из-за тайфуна «Каммури» эвакуировали около 200 тыс. человек. Метеорологи заявили, что в эпицентре тайфуна скорость ветра достигала 240 км в час.


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