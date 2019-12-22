Погода в Украине на 23 декабря: украинцев предупреждают о дождях, фото: pixabay

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Погода в Украине 23 декабря ухудшится.

Почти по всей территории страны пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщают в Гидрометцентре.

В западных областях ожидаются значительные дожди. В Карпатах пройдет мокрый снег, порывы ветра 15−20 м/с, на высокогорье 25−28 м/с. Погода может привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

В центральных и северных регионах также будет дождь. Не ожидают осадков только на территории восточных областей. На юге теплее — до 11−13 градусов, но с осадками.

В столице Украины геомагнитная активность будет оставаться низкой. Соответствующий индекс не превысит 2 пунктов в вечернее время суток.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рекомендуют гражданам в период осложнения погодных условий воздержаться от поездок на дальние расстояния. Спасатели призывают всех автовладельцев соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее снежный шторм «Финли» стал причиной гибели 12 человек. На Среднем Западе США стихия нанесла наибольший ущерб.