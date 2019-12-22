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Погода в Украине на 23 декабря: украинцев предупреждают о дождях, фото: pixabay

Погода в Украине на 23 декабря: украинцев предупреждают о дождях (КАРТА)

22 дек 2019, 13:40
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Погода в Украине 23 декабря ухудшится.

Почти по всей территории страны пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщают в Гидрометцентре.

В западных областях ожидаются значительные дожди. В Карпатах пройдет мокрый снег, порывы ветра 15−20 м/с, на высокогорье 25−28 м/с. Погода может привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

В центральных и северных регионах также будет дождь. Не ожидают осадков только на территории восточных областей. На юге теплее — до 11−13 градусов, но с осадками.

Погода в Украине на 23 декабря: украинский предупреждают о дождях, фото: гидрометцентр

В столице Украины геомагнитная активность будет оставаться низкой. Соответствующий индекс не превысит 2 пунктов в вечернее время суток.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рекомендуют гражданам в период осложнения погодных условий воздержаться от поездок на дальние расстояния. Спасатели призывают всех автовладельцев соблюдать Правила дорожного движения.

Погода в Украине на 23 декабря: украинский предупреждают о дождях, фото: Гисметео

Ранее снежный шторм «Финли» стал причиной гибели 12 человек. На Среднем Западе США стихия нанесла наибольший ущерб.

Источник: Ракурс


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