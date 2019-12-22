В Португалии и Испании из-за шторма погибли восемь человек, фото: pixabay

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Ракурс

Мощный шторм стал причиной гибели по меньшей мере восьми человек в Испании и Португалии.

Стихия бушевала в Испании, Португалии и на юге Франции несколько последних дней. Об этом сообщает France-Presse.

В Мадриде зафиксирована смерть гражданки Южной Кореи. Сотрудники полиции также рассказали о гибели мужчины в испанской провинции Гранада. Спасательные службы подтвердили и смерть гражданина Нидерландов, пропавшего без вести в провинции Уэльва ранее. Всего на территории Испании погибли шесть человек, а еще двое — в Португалии.

Сначала на юго-западе Европы зафиксировали шторм «Эльза». Были повреждены линии электропередач, нарушено стабильное железнодорожное и авиасообщение в Португалии, Испании и Франции. Чиновники рассказали о затоплении железнодорожных путей между столицей Португалии Лиссабоном и городом Порту, расположенным на севере страны.

В этой части Европы также был зафиксирован и шторм «Фабьен». В испанском регионе Галисия 21 декабря скорость ветра достигала 170 км в час. Около 8 тыс. домов остались без электроэнергии.

Напомним, в декабре снежный шторм «Финли» стал причиной гибели 12 человек. Стихия нанесла наибольший ущерб на Среднем Западе США.