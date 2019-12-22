У Португалії та Іспанії через шторм загинули восьмеро людей, фото: pixabay

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Потужний шторм став причиною загибелі щонайменше восьми осіб в Іспанії та Португалії.

Стихія вирували в Іспанії, Португалії та на півдні Франції декілька останніх днів. Про це повідомляє France-Presse.

У Мадриді зафіксовано смерть громадянки Південної Кореї. Співробітники поліції також розповіли про загибель чоловіка у іспанській провінцї Гранада. Рятувальні служби підтвердили і смерть громадянина Нідерландів, який зник безвісти у провінції Уельва. Загалом на території Іспанії загинули шестеро людей, а ще двоє осіб — у Португалії.

Спочатку на південному заході Європи зафіксували шторм «Ельза». Було пошкоджено лінії електропередач, порушено стабільне залізничне та авіасполучення у Португалії, Іспанії та Франції. Чиновники розповіли про затоплення залізничних колій між столицею Португалії Ліссабоном та містом Порту, яке розташоване на півночі країни.

У цій частині Європи також було зафіксовано і шторм «Фаб'єн». У іспанському регіоні Галісія 21 грудня швидкість вітру сягала 170 км на годину. Близько 8 тис. домівок залишились без електроенергії.

Нагадаємо, у грудні сніговий шторм «Фінлі» став причиною загибелі 12 людей. Стихія завдала найбільшої шкоди на Середньому Заході США.