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Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Військову допомогу Україні заморозили через півтори години після дзвінка Трампа Зеленському

23 гру 2019, 09:13
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Керівництво Білого дому після липневої телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа й Володимира Зеленського зв’язалося з представниками Пентагону і доручило призупинити надання військової допомоги Україні.

Міноборони США отримало електронного листа від чиновника Білого дому Майка Даффі. Про це повідомляє BBC з посиланням на електронні листи представників адміністрації США, опубліковані некомерційною організацією Center for Public Integrity.

Майк Даффі зв’язався з високопоставленими чиновниками у сфері оборони щодо призупинення допомоги Україні трохи більше ніж через півтори години після того, як Трамп завершив телефонну розмову з Зеленським 25 липня. Він просив Пентагон «призупинити» надання допомоги у відповідності з планом адміністрації переглянути рішення про виділення коштів.

Розшифровка дзвінка показує, що Трамп попросив Зеленського «зробити нам послугу» і розслідувати справу Джо Байдена та його сина Хантера Байдена, який раніше працював в українській енергетичній компанії.

Враховуючи делікатний характер запиту, я вдячний вам за те, що ви тримаєте цю інформацію в тісному контакті з тими, хто має знати, як виконувати вказівки, — писав чиновник.

Нагадаємо, джерела з адміністрації президента Трампа і Конгресу повідомляли, що в Білому домі «погрожували накласти вето» на військову допомогу Україні. Представники Трампа нібито вимагали від Демократичної партії прибрати з оборонного бюджету пункт про швидке постачання військової допомоги.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що військова допомога США Україні надійшла не в повному обсязі. За його словами, в рамках співпраці на 2019 рік ще передбачено 10 млн дол.


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