Білий дім намагався позбавити Київ військової допомоги – ЗМІ, фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n131154-bilyy-dim-namagavsya-pozbavyty-kyyiv-viyskovoyi-dopomogy-zmi.html

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Військова допомога Україні могла бути припинена адміністрацією президента США Дональда Трампа.

В Білому домі «погрожували накласти вето». Про це повідомляє Washington Post.

Представники американського лідера нібито вимагали від Демократичної партії прибрати з оборонного бюджету пункт про швидке постачання військової допомоги. Якби президент наклав вето, це призвело б до відставки уряду.

Цю інформацію виданню підтвердили джерела з адміністрації президента і Конгресу. П’ятеро інсайдерів заявили про такі дії Білого дому.

Зауваження стосувались норми, в якій було вказано терміни надання допомоги. На вимогу президентської адміністрації демократи погодилися. Вони не вказали в пункті терміни надання допомоги.

Нагадаємо, у грудні міністр оборони США Марк Еспер розповів, що в рамках співпраці на 2019 рік Україні передбачено 10 млн дол. За його словами, військова допомога США надійшла не в повному обсязі.