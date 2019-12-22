Знайдено сліди дерев віком понад 300 млн років, фото: pexels

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Ракурс

Сліди дерев віком 368 млн років знайдено у США.

Залишки дерев знайдено в покинутому кар'єрі у місті Каїр, штат Нью-Йорк. Про це повідомляє журнал Current Biology.

Експерти встановили, що частина лісу простягалась далеко за сучасні межі штату. Знахідка, як вважають вчені, допоможе дізнатись більше про еволюцію дерев. Розкопки біля підніжжя гірського хребта Катскілл в долині річки Гудзон розпочалися більше 10 років тому.

Американські і британські вчені вивчили більше 3 тис. кв м лісу. Вони з’ясували, що у лісі виростали як мінімум два класи вимерлих рослин — археоптерикс і кладоксилієві. Третій вид ще належить визначити.

Це місце, де під час прогулянки можна побачити сліди копалин дерев з середини Девонської ери, — зазначив палеоботанік Кріс Беррі з Кардіфського університету.

Автори досліджень встановили, що у дерев було дуже довге коріння. Воно змінило зовнішній вигляд рослин. В кар'єрі було також знайдено залишки викопних риб. Знахідки відносяться до епохи, коли майже вся планета покривалася лісами. Результати досліджень допоможуть встановити, як дерева еволюціонували і як вони поглинають вуглекислий газ з атмосфери.

Раніше біля берегів Мексики знайдено два якоря з кораблів іспанського конкістадора Ернана Кортеса. Археологи досліджують свідоцтва європейського завоювання Центральної Америки.