Москва не зможе продовжити будівництво «Північного потоку-2» найближчим часом – ЗМІ, фото: уряд РФ

https://racurs.ua/ua/n131152-moskva-ne-zmoje-prodovjyty-budivnyctvo-pivnichnogo-potoku-2-nayblyjchym-chasom-zmi.html

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Будівництво «Північного потоку-2» найближчим часом не відновиться.

Введення в експлуатацію російської газотранспортної системи призупинено. Про це повідомляє S&P.

Кораблі РФ замість швейцарських суден, які припинили участь у проекті через санкції США, не здатні продовжити будівництво. Для Москви ситуація виглядає загрозливою.

Корабель «Фортуна» міг би виконувати відповідні роботи, але його не дозволено використовувати у територіальних водах Данії. На борту є необхідне устаткування, яке дозволяє добудувати трубопровід. У документі, який видано Копенгагеном, вказано, що кораблі повинні мати систему динамічного позиціювання. У «Фортуни» такого функціоналу нема.

Судно «Академік Черскій» — єдиний російський корабель, який міг би продовжити будівництво «Північного потоку-2» в обхід американських санкцій. Воно використовується на Далекому Сходу Росії. У Балтійське море судно може прибути через два місяці.

Нагадаємо, Сенат США включив санкції проти «Північного потоку — 2» в оборонний бюджет. Керівникам компаній, які причетні до будівництва газопроводу, заборонять видачу віз, а самим корпораціям можуть заблокувати транзакції з їхньою власністю в США.