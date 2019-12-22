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Москва не сможет продолжить строительство «Северного потока-2» в ближайшее время - СМИ, фото: правительство РФ

Москва не сможет продолжить строительство «Северного потока-2» в ближайшее время — СМИ

22 дек 2019, 08:53
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Строительство «Северного потока-2» в ближайшее время не будет возобновлено.

Ввод в эксплуатацию российской газотранспортной системы приостановили. Об этом сообщает S & P.

Корабли РФ вместо швейцарских судов, прекративших участие в проекте из-за санкций США, не способны продолжить строительство. Для Москвы ситуация выглядит угрожающей.

Корабль «Фортуна» мог бы выполнять соответствующие работы, но его не разрешено использовать в территориальных водах Дании. На борту есть необходимое оборудование, которое позволяет достроить трубопровод. В документе, который выдал Копенгаген, указано, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. У «Фортуны» такого функционала нет.

Судно «Академик Черский» — единственный российский корабль, который мог бы продолжить строительство «Северного потока-2» в обход американских санкций. Оно используется на Дальнем Востока России. В Балтийское море судно может прибыть через два месяца.

Напомним, Сенат США включил санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет. Руководителям компаний, причастным к строительству газопровода, запретят выдачу виз, а самым корпорациям могут заблокировать транзакции с их собственностью в США.


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