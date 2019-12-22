Зимой цена на газ в платежках расти не будет - Гончарук, фото: youtube

https://racurs.ua/n131151-zimoy-cena-na-gaz-v-platejkah-rasti-ne-budet-goncharuk.html

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Стоимость газа для украинских граждан останется без изменений.

Зимой цена в платежках не повысится. Об этом сообщил в видеоблоге на YouTube премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства считает, что украинская делегация 19 и 20 декабря успешно провела переговоры с Москвой о транзите российского газа в страны Европейского Союза. По его мнению, Украина получила контракт на 5 лет с достаточными объемами ресурса. Новый договор позволит придерживаться сотрудничества по европейским правилам.

Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет, — отметил чиновник.

Премьер добавил, что договор позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги за отопление. Он считает, что новые договоренности помогут бизнесу развиваться, а контракт определит цивилизационные правила игры.

Ранее Украина обнародовала протокол «газовых переговоров» с Россией. Нормы документа содержат пакетные договоренности, предусматривающие продление транзита газа в течение пяти лет, а также урегулирования между сторонами судебных претензий.