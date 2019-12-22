Взимку ціна на газ у платіжках зростати не буде – Гончарук, фото: youtube

https://racurs.ua/ua/n131151-vzymku-cina-na-gaz-u-platijkah-zrostaty-ne-bude-goncharuk.html

Ракурс

Вартість газу для українських громадян залишатиметься без змін.

Взимку ціна в платіжках не зросте. Про це повідомив у відеоблозі на YouTube прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Керівник уряду вважає, що українська делегація 19 і 20 грудня успішно провела переговори з Москвою щодо транзиту російського газу до країн Європейського Союзу. На його думку, Україна отримала контракт на 5 років з достатніми обсягами ресурсу. Новий договір дозволить дотримуватись співробітництва за європейськими правилами.

Це означає, що цієї зими ціна на газ зростати не буде, — зазначив чиновник.

Прем'єр додав, що договір допоможе знизити цифру в платіжці за комунальні послуги за опалення. Він вважає, що нові домовленості дозволять бізнесу розвиватися, а контракт визначить цивілізаційні правила гри.

Раніше Україна оприлюднила протокол «газових переговорів» із Росією. Норми документу містять пакетні домовленості, які передбачають продовження транзиту газу протягом п’яти років, а також врегулювання між сторонами судових претензій.