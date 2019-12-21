Тимофій Милованов. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n131150-v-ukrayini-bude-stvoreno-fond-bagatstva-mylovanov.html

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Фонд державного багатства в Україні планує створити у 2020 році міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. До Фонду увійдуть державні підприємства, які не будуть приватизовані.

Про цю ініціативу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляють УНН.

Милованов уточнив, що Фонд буде незалежним від міністерств. Уряд буде лише писати політику власності.

Міністерства будуть викладати свої побажання щодо того, чим би могли займатися державні підприємства, але не втручатимуться в управління дивідендами та інвестиціями.

Милованов пояснив, що дана ініціатива дозволить виключити корупційну складову на тих підприємствах, які залишаться у державній власності.