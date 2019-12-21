Юрій Вітренко. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131149-gazovi-domovlenosti-z-rf-mojut-zirvatysya-vitrenko.html

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Газові домовленості з РФ про транзит газу до Європи з використанням ГТС України можуть і не бути підписані на фінальному етапі.

Про подібні ризики заявив у своєму Facebook виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Вітренко пообіцяв більш детально розповісти про усі існуючі ризики непідписання контрактів завтра.

«Завтра напишу більш детально про принципи нових угод на транзит газу, про позовні вимоги у новому арбітражі, а також про ризики того, що фінальні угоди не будуть підписані», — зазначив представник «Нафтогазу».

Чиновник повідомив, що згода «Газпрому» виплатити 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу є безперечною перемогою України.

А ось контракт на п’ять років він вважає компромісним рішенням, так як «Нафтогаз» хотів підписати договір на десять років, а «Газпром» — лише на один рік.