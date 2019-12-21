ГТС України. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n131145-ukrayina-opryludnyla-protokol-gazovyh-peregovoriv-iz-rosiieu-dokument.html

Ракурс

Україна оприлюднила протокол «газових переговорів» Євросоюзу, України та РФ, а також компаній цих країн, які проходили у Берліні та Мінську 19 і 20 грудня.

Протокол переговорів опублікований на урядовому порталі.

Документ складений російською мовою і підписаний віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, помічником президента України Андрієм Єрмаком, віце-прем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою, міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем, віце-прем'єром РФ Дмитром Козаком і міністром енергетики РФ Олександром Новаком.

Також протокол підписаний главою «Газпрому» Олексієм Міллером, виконавчим директором «Нафтогазу» Юрієм Вітренком і керівником «Оператора ГТС України» Сергієм Макогоном.

Протокол містить пакетні домовленості, які передбачають продовження транзиту газу протягом п’яти років, а також врегулювання судових претензій між сторонами.

«Газпром» зобов’язується виплатити «Натфтогазу» до 29 грудня 2019 року близько 2,9 млрд дол. згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Також протокол передбачає скасування всіх арбітражних і судових позовів сторін, щодо яких не прийнято остаточних рішень, у тому числі позови «Нафтогазу» на суму 12,2 млрд дол. і на 33 млрд куб. м газу.

Крім цього, передбачається припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до «Газпрому», що ґрунтуються на рішенні Антимонопольного комітету України, включаючи вимоги про сплату штрафу та пені у сумі 7,4 млрд дол.

Вказані мінімальні обсяги транзиту газу через територію України в таких обсягах:

у 2020 році — 65 млрд куб. м газу;

у 2021 році — 40 млрд куб. м газу;

у 2022 році — 40 млрд куб. м газу;

у 2023 році — 40 млрд куб. м газу;

у 2024 році — 40 млрд куб. м газу.

При цьому буде встановлено конкурентний тариф, що визнається «Нафтогазом» і відповідає рівню газотранспортних тарифів, які застосовуються у країнах Західної та Центральної Європи.

Протокол також передбачає можливість продовження транзитного контракту на 2025−2034 роки.

У протоколі вказується, що сторони повинні виконати всі умови і підписати угоди між компаніями до 29 грудня 2019 року.

Також у документі передбачається можливість придбання Україною російського газу «з урахуванням принципу формування його вартості на базі ціни європейського хаба (NGG) за винятком обґрунтованої знижки з урахуванням обсягу таких поставок».