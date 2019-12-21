Олексій Оржель повідомив деталі газових домовленостей з РФ. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n131135-tranzyt-gazu-cherez-ukrayinu-orjel-povidomyv-detali-domovlenostey-z-rf.html

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Україна та Російська Федерація домовилися на п’ять років укласти контракт на транзит російського газу через територію України до Європи.

Договір можна буде продовжити ще на п’ять років. Умови транзиту при цьому не зазнають змін. Про це 21 грудня на брифінгу в Офісі президента заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. Захід транслювали на сторінці Кабінету міністрів України в YouTube.

Договір буде укладено строком на п’ять років з можливістю пролонгації на десять років на тих самих умовах, — зазначив Оржель.

За словами міністра, новий контракт передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту блакитного палива у 2020 році на рівні 65 млрд куб. м газу, а у 2021−2024 роках — по 40 млрд куб. м «блакитного палива».

Урядовець не назвав на брифінгу ставки транзиту, яка діятиме з початку 2020 року.

На брифінгу повідомили, шо російська компанія «Газпром» погоджується виплатити грошима до 1 січня наступного року понад 2,9 млрд дол. згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, 20 грудня Україна, РФ та Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів та врегулювання взаємних претензій. Днями українська та російська сторони досягли принципової угоди стосовно нового контракту.